Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!

Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.

Ay Yapım'ın bir süre önce haklarını satın aldığı ünlü edebiyat eseri Kürk Mantolu Madonna'nın filminin bu yıl içerisinde nihayet çekilmesi planlanıyor.Ay Yapım'ın patronu Kerem Çatay'ın açıklamasına göre filmin çekimlerine bu yıl içerisinde başlanıyor.



Kerem Çatay yabancı basına verdiği bir röportajda filmi Almanya'da çekecek ismin Fatih Akın olacağını söylemiş.



Proje, romanda Raif Efendi'nin aşık olduğu Maria Puder'i canlandıracak oyuncu adayları arasında Marion Cotillard, Beren Saat gibi isimlerin yer almasıyla gündemde idi.



Heyecan verici projenin çekimlerinin yaz sonunda başlaması planlanıyor.