Kitabı çalınan Zülfü Livaneli’den ilk açıklama

Nursen Karayanız, Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikayesi’ romanını satır satır kopyaladı ve Kariyer Yayınları’ndan ‘Kıyamet Çiçeği’ olarak bastı. Olay, Doğan Kitap’ın editörü Tanıl Yaşar’ın dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Sözcü.com.tr’den Sercan Meriç'e açıklama yapan Livaneli, kitabının kopyalanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Vallahi ben haberi görünce çok şaşırdım. Bu kadarı da hiç olmaz diye düşünüyordum. Kimsenin de başına gelmemiştir dünyada. Ülkenin geldiği noktayı da gösteriyor galiba. Hiçbir ölçü kalmamış. O genç kardeşimiz keşke esinlenerek yazsaydı. Kendisi de yazabilirdi. Ona da üzüldüm, ne lüzum var? Niye yaptığını bilmiyorum, kendisini de tanımıyorum.”

‘ZÜLFÜ LİVANELİ ÇALDI DEMESİNLER DİYE KORKUYORUM’

Ben şimdi ‘Zülfü Livaneli bu kitabı çaldı’ derler diye korkmaya başladım (Gülüyor). Bu olay, ülkede değer ölçütlerinin, değer yargılarının sarsıldığını gösteriyor. Referanslarımızı kaybettik.Küçük olaylarda hep bunları görüyoruz. Bu yine ufak bir şey. O kadar büyük suçlar işleniyor ki memlekette.

‘RUSYA’DA ÖYLE, BİZDE BÖYLE’

Kitap aynı dönemde Rusça’ya çevrildi. Rusya’da gayet büyük bir tanıtım yapıldı medyada. Onlar, bir harfe bile dikkat ederek, çeviri yapıyorlar. Bizde de böyle oluyor.”