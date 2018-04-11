Yeni James Bond belli oldu!

İngiliz oyuncu Daniel Craig, yeniden James Bond yıldızı olmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki aktör, Bond serisinin 25’inci halkasında rol alacağını duyurdu. Bu, Craig’in beşinci 007 rolü olacak.

Yeni James Bond filminin yönetmen koltuğunda, ‘Slumdog Millionaire’ ile Oscar kazanan yönetmen Danny Boyle’un oturması bekleniyor.

Craig daha önce sadece “para için” tekrar Bond olabileceğini söylemişti. Dolayısıyla yeni 007 rolü için ünlü oyuncuya yüklü bir ücret teklif edildiği iddia ediliyor.

25’inci James Bond filminin 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.