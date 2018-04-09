Şoa, Grand Pera’da anılacak

Umudun, başkaldırının, direnişin ve varlığın sembolü olan Varşova Gettosu Ayaklanması’nın yıldönümünde Şoa, günümüzden çok yönlü bir bakışla anılacak.

Şoa’dan Amsterdam’da sığındığı evde yaşayarak saklanan ve duygularını günlüğüne geçirerek bize aktaran Anne Frank’e ilişkin “Günümüz için Bir Tarih – Anne Frank Sergisi”nin açılışının da gerçekleştirileceği program 12 Nisan 2018 günü saat 19.00’da Grand Pera’da başlayacak.

Yrd. Doç. Umut Uzer, Karel Valansi ve Serdar Korucu’nun konuşmacı olarak yer alacakları panelde Şoa’ya günümüzden farklı açılarla bakılacak, bir propaganda aleti olarak kullanılan medya, Şoa zamanında Türkiye ve devletlerin sorumlulukları ele alınacak.

Anma programında ayrıca 2016 senesinde Oscar’da “Yabancı Dilde En İyi Film” ödülünü kazanan “Son of Saul”u da izlemek mümkün. Auschwitz’de geçen film, Yahudi Soykırımı döneminin psikolojisini anlamak adına tarihe ışık tutuyor.

Şoa, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli, bürokratik yollarla, malî açıdan ülke eli ile desteklenen bir şekilde yaklaşık altı milyon Yahudi'nin öldürülmesidir. İbranice bir sözcük olan Şoa, felaket anlamına gelmektedir.

Grand Pera etkinliğin mekan sponsorudur.

Tarih: 12 Nisan 2018, 19.00

Yer: Grand Pera Tiyatro Salonu, İstiklal Caddesi Cercle d’Orient Binası 56/58, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Düzenleyenler:

-Avlaremoz, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği

Program:

19.00 - Günümüz İçin Bir Tarih - Anne Frank Sergi Açılışı

20.00 - Panel

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Umut Uzer, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi

Karel Valansi, Şalom Gazetesi ve T24 köşe yazarı

Serdar Korucu, gazeteci, Avlaremoz yazarı

Moderatör:

Av. Betsi Penso, Avlaremoz editörü

22.00 - Son of Saul - film gösterimi ücretsizdir.