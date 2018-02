BAFTA 2018 Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 71.'si düzenlenen BAFTA Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Törenin galibi açık bir şekilde, beş dalda ödüle uzanan Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) filmi oldu.

Suyun Sesi (The Shape of Water) ile birlikte Oscar ödüllerinin favorisi olarak gösterilen Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri, Akademi törenine iki hafta kala bir başka önemli ödül töreninden zaferle döndü. Martin McDonagh'ın yazıp yönettiği film; En İyi Film, Britanya Yapımı En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo dallarında BAFTA ödülüne layık görüldü. Filmin, En İyi Film de dahil olmak üzere beş ödüllük BAFTA galibiyetini, En İyi Film Oscarı yarışı için doğrudan bir avantaj olarak görmek zor. Hatta tam aksine bu konuda bir 'lanet' mevzubahis, zira son üç yılda BAFTA'da En İyi Film ödülüne ulaşan La La Land, Boyhood ve The Revenant gibi filmler, Oscarlarda en prestijli ödülü en yakın rakiplerine kaptırmışlardı.

Oscarlarda oyuncu kategorilerini bir kenara bırakırsak; Guillermo Del Toro'nun En İyi Yönetmen, Coco'nun animasyon, Roger Deakins'in sinematografi ve James Ivory'nin En İyi Uyarlama Senaryo kategorilerinde neredeyse rakipsiz olduklarını iyice belli eden BAFTA Ödülleri'nin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2018 BAFTA Ödülleri

Kazananlar yıldız (*) ile belirtilmiştir.

En İyi Film

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (*)

Britanya Yapımı En İyi Film

Darkest Hour

The Death of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (*)

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve - Blade Runner 2049

Luca Guadagnino - Call Me By Your Name

Christopher Nolan - Dunkirk

Guillermo Del Toro - The Shape of Water (*)

Martin Mcdonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu

Annette Bening - Film Stars Don’t Die in Liverpool

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (*)

Margot Robbie - I, Tonya

Sally Hawkins - The Shape of Water

Saoirse Ronan - Lady Bird

En İyi Erkek Oyuncu

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest Hour (*)

Jamie Bell - Film Stars Don’t Die in Liverpool

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Allison Janney - I, Tonya (*)

Kristin Scott Thomas - Darkest Hour

Laurie Metcalf - Lady Bird

Lesley Manville - Phantom Thread

Octavia Spencer - The Shape of Water

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Christopher Plummer - All the Money in the World

Hugh Grant - Paddington 2

Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (*)

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Uyarlama Senaryo

James Ivory - Call Me by Your Name (*)

Armando Iannucci, Ian Martin & David Schneider - The Death of Stalin

Matt Greenhalgh - Film Stars Don’t Die in Liverpool

Aaron Sorkin - Molly’s Game

Simon Farnaby & Paul King - Paddington 2

En İyi Özgün Senaryo

Jordan Peele - Get Out

Steven Rogers - I, Tonya

Greta Gerwig - Lady Bird

Guillermo del Toro - The Shape of Water

Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (*)

En İyi Çıkış (Britanyalı Yazar, Yönetmen ve Yapımcılar arasından)

The Ghoul Gareth - Tunley (Yazar/Yönetmen/Yapımcı), Jack Healy Guttman & Tom Meeten (Yapımcılar)

I Am Not A Witch - Rungano Nyoni (Yazar/Yönetmen), Emily Morgan (Yapımcı) (*)

Jawbone - Johnny Harris (Yazar/Yapımcı), Thomas Napper (Yönetmen)

Kingdom of Us - Lucy Cohen (Yönetmen)

Lady Macbeth - Alice Birch (Yazar), William Oldroyd (Yönetmen), Fodhla Cronin O’Reilly (Yapımcı)

İngilizce Olmayan En İyi Film

Elle

First They Killed My Father

The Handmaiden (*)

Loveless

The Salesman

En İyi Belgesel

City of Ghosts

I Am Not Your Negro (*)

Icarus

An Inconvenient Sequel

Jane

En İyi Animasyon

Coco (*)

Loving Vincent

My Life As A Courgette

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049 - Roger Deakins (*)

Darkest Hour - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

The Shape of Water - Dan Laustsen

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Ben Davis

En İyi Kurgu

Baby Driver - Jonathan Amos, Paul Machliss (*)

Blade Runner 2049 - Joe Walker

Dunkirk - Lee Smith

The Shape of Water - Sidney Wolinsky

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory

En İyi Makyaj ve Saç

Blade Runner 2049 - Donald Mowat, Kerry Warn

Darkest Hour - David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji (*)

I, Tonya - Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee

Victoria & Abdul - Daniel Phillips

Wonder - Naomi Bakstad, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and the Beast - Jacqueline Durran

Darkest Hour - Jacqueline Durran

I, Tonya - Jennifer Johnson

Phantom Thread - Mark Bridges (*)

The Shape of Water - Luis Sequeira

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Beauty and the Beast - Sarah Greenwood, Katie Spencer

Blade Runner 2049 - Dennis Gassner, Alessandra Querzola

Darkest Hour - Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dunkirk - Nathan Crowley, Gary Fettis

The Shape of Water - Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau (*)

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049 - Gerd Nefzer, John Nelson (*)

Dunkirk - Scott Fisher, Andrew Jackson

The Shape of Water - Dennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

En İyi Özgün Müzik

Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

Darkest Hour - Dario Marianelli

Dunkirk - Hans Zimmer

Phantom Thread - Jonny Greenwood

The Shape Of Water - Alexandre Desplat (*)

En İyi Ses

Baby Driver - Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater

Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth

Dunkirk - Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten (*)

The Shape of Water - Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern

Star Wars: The Last Jedi - Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood

En İyi Kısa Animasyon (Britanya)

Have Heart - Will Anderson

Mamoon - Ben Steer

Poles Apart - Paloma Baeza, Ser En Low (*)

En İyi Kısa Film (Britanya)

Aamir - Vika Evdokimenko, Emma Stone, Oliver Shuster

Cowboy Dave - Colin O’Toole, Jonas Mortensen (*)

A Drowning Man - Mahdi Fleifel, Signe Byrge Sørensen, Patrick Campbell

Work - Aneil Karia, Scott O’Donnell

Wren Boys - Harry Lighton, Sorcha Bacon, John Fitzpatrick

Yükselen Yıldız Ödülü

Daniel Kaluuya (*)

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet