İş Sanat’ta gerçekleşen konser için satışa çıkan tüm biletler tükenirken, konserden elde edilen gelirle 48 öğrencinin bir yıllık eğitimine destek olundu. Darüşşafaka Cemiyeti olarak, her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla, 155 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin, Fazıl Say’a teşekkür etti. Fazıl Say ise “Onlara destek olmak hepimizin boynunun borcu. Bu çocukların eğitimine faydası olması için hepimiz işin bir ucundan tutmalıyız. Bu gece verdiğim konsere ciddi bir ilgi vardı. Bu da mutluluk verici” dedi
8 Nisan 2018 10:30
Fazıl Say çaldı, 48 öğrenciye destek verildi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155’inci yılı kapsamında düzenlenen bağış konserinde sahne aldı.
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