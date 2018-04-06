O belgeseldeki ağaç evler asparagas çıktı

İngiliz yayın kurumu BBC, dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen “Human Planet” adlı belgesel serisinin bir sahnesinde “mizansen” oluşturduğunun ortaya çıkması üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre belgeselin bir bölümünde, BBC ekibi, Papua Yeni Gine’nin balta girmemiş ormanlarında yaşayan Korowai kabilesinin ağaç evler inşa etmesini aktarıyordu. Belgeselde kabilenin bu evleri yaptıktan sonra üzerinde yaşadığı belirtiliyordu. Gerçekte ise kabilenin bu evleri “BBC ekibi istediği için” inşa ettiği ve bu evlerde hiç yaşamadığı belirlendi.

BBC’nin yalanını ise bir başka BBC belgeselcisi ortaya çıkardı. Maceracı Will Millard, “Kabile ile 2 Yılım” adlı belgeselde Korowai’leri ziyaret ediyor ve onlara yaptıkları ağaç evleri soruyor. Kabile üyeleri ise o evlerde hiç yaşamadıklarını, BBC yapımcıları istediği için ağaç ev inşa ettiklerini söylüyor. BBC, yeni belgeseli 2 hafta sonra yayınlayacak.