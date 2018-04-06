Aydan’ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
6 Nisan 2018 11:45
Usta oyuncu Sevda Aydan hayatını kaybetti
Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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