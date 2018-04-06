6 Nisan 2018 11:45

Usta oyuncu Sevda Aydan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sevda Aydan hayatını kaybetti
Opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
+ A -

Paylaş

Aydan’ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Çok Okunanlar

Kültür - Sanat