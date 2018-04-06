Londra'da Can Atilla'nın Gelibolu Senfonisi Prömiyerini Kent Dükü Prens Edward da izledi. Prens Edward, konser mekanına girerken görüntülendi.
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Can Atilla'nın 'Gelibolu Senfonisi Prömiyeri' Londra'da yapıldı
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