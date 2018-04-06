6 Nisan 2018 02:04

Can Atilla'nın 'Gelibolu Senfonisi Prömiyeri' Londra'da yapıldı

Can Atilla'nın 'Gelibolu Senfonisi Prömiyeri' Londra'da yapıldı
Can Atilla'nın "Gelibolu Senfonisi Prömiyeri" Londra'da yapıldı (3)Londra'da Can Atilla'nın Gelibolu Senfonisi Prömiyerini Kent Dükü Prens Edward da izledi.
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Londra'da Can Atilla'nın Gelibolu Senfonisi Prömiyerini Kent Dükü Prens Edward da izledi. Prens Edward, konser mekanına girerken görüntülendi.

Kültür - Sanat