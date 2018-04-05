Burak Aksak okurlarıyla buluşuyor

'Leyla ile Mecnun'un yazarı Burak Aksak, kitabının ilk imza gününde D&R Marmara Forum’da sevenleri ile bir araya gelecek.

Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşuyor. Dizinin senaristliğini üstlenen Burak Aksak Leyla ile Mecnun ismini verdiği kitabında okuyucuları yine farklı bir yolculuğa çıkaracak.

Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

Burak Aksak, Leyla ile Mecnun kitabının ilk imza günü için 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 15:00‘da D&R Marmara Forum’da sevenleri ile buluşacak.