'Seni arabanın arkasına bağlayıp süründüreceğiz'

3 yıl önce verdiği bir röportajın yanlış anlaşılarak hem kariyerini hem hayatını etkilediğini söyleyerek Instagram hesabından sitem eden Füsun Demirel, Kanal D Haber'e konuştu.

Demirel, "Asla terörden yana olmadım, bu mümkün değil. İşimi de itibarımı da geri istiyorum" dedi.

Artık gücünün tükendiğini gözyaşları içinde anlatan Demirel "Sokağa çıkamayacak hale geldim. Konya'dan arayıp, 'buraya gelirsen arabanın arkasına bağlayıp süründüreceğiz' diyolar. Ben o sahnelerde mutluluk vermekten başka ne yaptım?" diye konuştu.

34 yıllık sanat hayatına 60'tan fazla film, 20'den fazla dizi ve 12 ulusal ödül sığdıran Füsun Demirel, 3 yıldır iş alamıyor. Tüm bunlara neden röportajı Demirel şöyle açıklıyor:

"Gerillanın hayatını oynamak isterdim' dedim. Ne terör, ne PKK... İtalyan, İspanyol iç savaşındaki partizan kadınları ya da Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e destek vermiş kadın çeteleri... Bunlardır gerillalar"

Kullandığı 'gerilla' kelimesi PKK ile bağdaştırılınca önce kadrosunda bulunduğu diziden kovulan Demirel, o günden bugüne kadar da iş alamadı. Demirel çocuklarına bakabilmek için bütün yaz pazarcılık yaptı.

'Kastı aşan bir noktaya getirildi'

Babasının emekli albay, dedesinin ise İstiklal Savaşı gazisi olduğunu hatırlatan Demirel, "Söylediklerim kastı aşan bir noktaya getirildi. Asla terörden yana olmadım; bu mümkün değil. Hem işimi, hem de itibarımı geri istiyorum. Artık gücüm kalmadı" dedi.