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4 Nisan 2018 23:57
Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi
Aydın Doğan Vakfı’nın her yıl düzenlediği ülkemiz kültürünü zenginleştirme ve yaşam kalitesini yükseltme amacı taşıyan kişilere layık görülen Aydın Doğan Ödülü bu yıl Arif Sağ'a verildi.
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Kültür - Sanat
Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi
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