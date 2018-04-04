Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi

Aydın Doğan Vakfı’nın her yıl düzenlediği ülkemiz kültürünü zenginleştirme ve yaşam kalitesini yükseltme amacı taşıyan kişilere layık görülen Aydın Doğan Ödülü bu yıl Arif Sağ'a verildi.