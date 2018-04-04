37. İstanbul Film Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 37. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunuyor. Festival, 18 bölümde 200’e yakın film gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca sinema heyecanını yaşatacak.

ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

37. İstanbul Film Festivali’nde kırmızı halı heyecanı 6 Nisan Cuma akşamı, Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda yaşanacak. Festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra teşekkür plaketlerinin de takdim edileceği törene Türkiye sinemasının seçkin simaları, Türkiye’den ve yurtdışından konuklar, oyuncular ve yönetmenler gibi sinema dünyasının merakla takip edilen isimleri saat 19.30’da başlayacak kırmızı halı geçişinde yürüyecek. Saat 20.30’da başlayacak açılış töreninde oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner festivalin Sinema Onur Ödülleri’ni alacak. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek.