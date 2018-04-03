Stranger Things'in Eleven'i imzayı attı

'Stranger Things' dizisinin yeni bölümleri için kontrat yenileyen Millie Bobby Brown, önümüzdeki 2 yıl boyunca yılda 3.2 milyon dolar kazanacak.

STRANGER THINGS

Dizi 1980'li yıllarda New York eyaletine bağlı bir liman kasabası olan Montauk'ta geçiyor. Genç bir çocuk gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ailesi, arkadaşları ve polisler çocuğun ortadan kaybolması ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatarak gerçeği açığa çıkartmaya çalışırlar. Olayın soruşturması derinleştikçe gizli hükümet deneylerinin yapıldığı olağanüstü bir gizemin içine çekilirler. Annesi (Winona Ryder) çocuğunu alabilmek için korkunç doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorundadır.