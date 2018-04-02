Orhan Tuncay’ın yeni öykü kitabı çıktı

“Hikayelerden oluşur yaşamımız... Sayısız hikayelerden. Kimliğimizi anımsadığımız hikayelerden oluşturur. Bu hikayeler, çoğu zaman başkalarının hikayesiyle kesişir ve bizi biz yapar.”

Çevirmen – yazar Orhan Tuncay’ın üçüncü öykü kitabı “Kale Kapısından Geçmez” Chiviyazıları Yayınevi etiketiyle çıkarak raflardaki yerini aldı. Edebiyat dünyasının çevirileriyle, şiirleriyle, öyküleriyle tanıdığı Orhan Tuncay; bu kez bizleri, bir edebiyat şenliğine davet ediyor.

Sözün büyüsüne kapılmış, şiirsel bir anlatımla, birbirinden güzel dokunmuş öyküler toplamından oluşan kitap, okurunu başka diyarlara götürüyor. Bilinmeyen gizemli hikayelere doğru...

“Kalem bu, yaramaz, yerinde duramaz.”

Oysa ki “Dünyaya dön” derdi, yaşam “şan, şöhret, para, pul, güç burada, gerçek burada!”

“Olmaz!” dedim “ben düş dünyasında kalacağım, kapısından geçemeyen kaleler kuracağım, kabuğuna sığan fındıklar kıracağım ve düş bulutlarından aşacağım.”

Kaleyi kapısından sığdıramayan, fındığı kabuğuna sığan öykülerle Orhan Tuncay bu öykü kitabında, yaşamı örgülüyor, sorguluyor ve okuyucuya tattırıyor.