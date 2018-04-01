Hayatını kaybeden usta şair Ülkü Tamer'in yaşamı

Ülkü Tamer Kimdir?

1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Yetmişin üstünde kitap çevirmiş, şiir antolojileri hazırlamıştır.

Usta şair Ülkü Tamer hayatını kaybetti

1937'de Gaziantep'te dünyaya geldi; çocukluğu ve ilköğrenim yılları bu kentte geçti. Ortaöğrenimine İstanbul'da devam etti. Robert Kolej'den 1958 yılında mezun oldu. Lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı. İlk şiiri 1954 yılında Avni Dökmeci'nin yönetimindeki Kaynak dergisinde yayınlandı: "Dünyanın Bir Köşesinden Lucia".

Öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü'nde devam etti. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. Milliyet Yayınları'nda danışman-editör olarak çalıştı. Yayıncılık ve çevirmenlik yaptı; Milliyet, Karacan Yayınları'nı yönetti. Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini çıkardı.

Tomris Uyar'ın ilk göz ağrısı

Ülkü Tamer'in az bilinen bir yönü de Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Edip Cansever'in aşık olup şiir yazdığı hikaye yazarı Tomris Uyar'ın ilk eşi olmasıydı. Bu evlilikten Ekin adında bir bebek dünyaya gelmiş ancak bu bebek henüz birkaç aylıkken sütten boğularak hayatını kaybedikten sonra çiftin evliliği uzun sürmemişti.

Haluk Bilginer'den Ülkü Tamerin 'Konuşma' şiiri

Onur Ünlü'nün yönettiği Güneşin Oğlu filminde Haluk Bilginer, Ülkü Tamerin 'Konuşma' şiirini böyle okumuştu: