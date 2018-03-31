Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında '4 gün 11 yazar 6 bin kitap' sloganı ile gerçekleştirilen Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali bugün başladı.

Troia Antik Kenti’nde gerçekleşen kokteyl ile başlayan festivalin ilk konukları İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde sevilen yazarların yanı sıra Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troia Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Çanakkale'nin hem tarihiyle hem de kültürüyle büyük bir şehir olduğunu belirterek, "Çanakkale birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yaptı. Burası, Truva Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale'ye ve Truva'nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Truva'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Truva ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in Troia Yılı ilan edilmesiyle nedeniyle oluşturuldu. Bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Troia Antik Kenti'nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Troia Antik Kenti'nin Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu belirtti. Antik kentin 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edildiğini hatırlatan Vali Tavlı, şöyle konuştu:

"Bu yılın heyecan ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilan edilmiş olan 2018 Troya Yılı, Çanakkale'mizin ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayan, ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir."

Troia Antik Kenti'ndeki programın ardından, festival bir alışveriş merkezinde Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı söyleşi ile devam etti. Söyleşide İlber Ortaylı, Çanakkale Savaşları ve bilinmeyen yönlerini anlattı. Söyleşinin ardından alışveriş merkezinden ayrılan İlber Ortaylı'nın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' isimli kitabı söyleşiye katılan vatandaşlara dağıtıldı. Irmak Zileli, Hasan Ali Toptaş ve Koreli yazarlar Hee Soo Lee, In Uk Kang, Jongıl Kim, Min Jeng Lee, Tuğçe Isıyel, Selma Argon, Fatih Bayhan, Ahmet Ümit, Sinan Canan, Savaş Ş. Barkçin, Dücane Cündioğlu gibi ulusal ve uluslararası üne sahip yazarların katılacağı Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali, 8 Nisan’da sona erecek.