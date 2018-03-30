Levent Üzümcü: Mustafa Kemal'den rahatsız oldukları için...

Tiyatrocu haber soL’a yaptığı açıklamada, TBMM’de yaşanan tiyatro kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bu olayın muhatabı, orada 50 lira yevmiyeyle Devlet Tiyatroları sahnesinde ırgat gibi çalışan kardeşlerimiz değildir” diyen Üzümcü, o tiyatroların yöneticilerinin, olan bitenden haberdar olan insanların, ekibi temsilden çekmemesini büyük hata olarak değerlendirdi.

‘ÖRGÜTLÜ VE ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK’

“Barkovizyonun görüntüsü net değil, kaldıralım demelerinin nedeni, barkovizyonda Mustafa Kemal’in fotoğrafının çıkıyor olması” diyen Üzümcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yönetmen arkadaşlarımız böyle bir şey düşünmüşler, barkovizyona Mustafa Kemal’i yansıtmışlar. Bu kimseler, bu görüntüden rahatsız olduğu için görüntü net değil bahanesiyle barkovizyonu kaldırıyorlar, sahne dar olduğu için kadın oyuncuları sahneden alalım diyorlar. Rejiye müdahale ediyorlar. Tüm bunları neden yaptıkları gün gibi ortada. Ankara Devlet Tiyatrosu yöneticilerinin oturup düşünmesi lazım, nasıl bir düzenin çarkı içinde bu işi yapmaya çalıştıklarını düşünmeleri lazım. Bu tiyatronun, kendi onurunu koruması lazım. Devlet Tiyatroları, Devlet Konservatuvarları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi cumhuriyetin en büyük kazanımlarıdır. Bu kimseler, işte bu kazanımları yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, fikri, vicdanı hür olmayan insanlar sanat yapamazlar. Bu nedenle bu ülkenin sanat kurumlarını kapatmaya çalışıyorlar. Bugün bu kişiler, bu ülkenin temsilcisi değiller. Bu kişiler, bu halkın belediye başkanları, bu halkın valileri değiller. Halkın olması gereken Devlet Tiyatrosu da bu halkın Devlet Tiyatrosu değil. Ortada örgütlü ve organize bir kötülük var.”