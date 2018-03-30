'Zaza Şehmuz'u binlerce kişi uğurladı

Ahmet ÜN- Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA)- Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün krizi sonucu hayatını kaybetti. İlgin için bugün Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cuma namazı ardından kılanan cenaze namazına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP eski Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra binlerce kişi katılırken, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.

'AHMET KAYA, İBRAHİM TATLISES GİBİ ÇOK SAYIDA KİŞİYE ALBÜM YAPTI'

Uğurlama törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in sanat camiasıyla bağlantılı biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın iyi bir değeriydi. Sanat camiamızla bağlantılı olan biriydi. Türkiye'de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biriydi. Benim iyi bir dostumdu. Dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Onunla geçen son 10 yılı değerlendirirsek, babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Kanser hastalığı artık grip hastalığı gibi olmuş. İnsanı çok kısa bir sürede yok edip, götürüyor. Bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerekiyor. Ahmet Kaya'dan, İbrahim Tatlıses'ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe'ye kadar sayamayacağım çok isim var, hepsine albüm yapmış biri" dedi.

İlgin ile en son 3 gün önce görüştüğünü anlatan Yıldızhan, "3 gün önce yine buradaydım. Hastalığı süresince yanında oldum. Ben, kötü gün dostuyum. Hastalığında onu hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Dar günde dostları bırakmamak gerekiyor. 3 gün önce buradan ayrılırken, haftaya tekrar geleceğimi söyledim. 3 gün sonra vefat etti" diye konuştu.

Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlgin'in tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Sur ilçesindeki Çifthavuzlar Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.