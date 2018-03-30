İlber Ortaylı Kültür Bakanlığı'nı topa tuttu! 'Zavallılar...'

Engin ÖZMEN EDİRNE,(DHA) - Zaman zaman izdiham yaşandığı salonda konuşan Ortaylı, Türkiye bütçesinden Kültür Bakanlığı'na binde 1.5 kadar pay ayrıldığını ifade ederek, Kültür Bakanlığı gibi zavallı bir kuruluş, Türkiye bütçesinin kaçta kaçı Kültür Bakanlığı'na ayrılıyor bilen var mı Bak bilmiyorsunuz çok kötü, binde 1.5'u ayrılıyor dedi.

Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmet'in 586'ncı doğum yılı nedeniyle Trakya Üniversitesi 'Fatih ve Edirne' konulu konferans düzenledi. Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile yaklaşık 3 bin kişi dinledi. Çoğu öğrenci olan izleyiciler salona sığmazken, merdivenler bile doldu. Zaman zaman giriş kapılarında izdiham yaşanırken, salona sığmayan ise geri döndü.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatırken, geriye çok büyük koleksiyonlar bıraktığını söyledi. Ortaylı, Müthiş bir heykel koleksiyonu var. bunlar satıldı, tablo ve portre koleksiyonu vardı. Maalesef Beyazıd devri bunları sevmiyor, anlamıyor. Fakat bir koleksiyon kaldı çini. Demek ki II. Murat'tan kalma bir anane ki, bizim sarayda belli ki Edirne Saray'dan gelmiş olabilir dünyanın en büyük çini koleksiyonu Çin'de değil bizde. 11 bin parçadır ve bunlar sayı bir yana çok nadide parçalar. Ben Çinlilerle çok uğraştım, Kültür Bakanı geliyor istiyordu dedi.

TUVALET MESELESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Topkapı Sarayı ziyaretini anlatan Ortaylı, esprili bir dille Ayasofya'da umumi tuvalet olmadığını ifade etti ve şunları söyledi Adam geliyor diye masanın üzerine dizdik çinileri. Chirac büyük bir devlet adamıdır, Türkofilidir, Türkleri sever. Adam geliyor diye masanın üzerine dizdik. O gelirken Çin Kültür Bakan Yardımcı saraydaymış, ben ne bileyim Adam tuvalete girecek, tutmuş getirmişler benim tuvalete. Tabi sarayda tuvaletimiz yok. Topkapı tuvalethane değil. Altını, yapısını bilmiyoruz, öyle her yere tuvalet kurulmaz. Efendim Ayasofya'ya geliyormuş da tuvalet bulamamış, evinde yap. 1500 senedir umumi tuvalethane değil. Altındaki dehlizleri, kanaları daha haritasını çıkaramadık. 3.5 milyon ziyaretçi birer litre bırakırsa biz ne yapacağız. Saçma, bunların hepsi aptal aptal laflar konuşuluyor. Böyle şeyleri yapmayın, herkes herhalde tuvalet yapmayı biliyor. Bu bakanda gelmiş benim tuvalete tabi çinileri görünce hepsini bıraktı. Sergi açmak istiyorlar, onlar gider bir daha geri gelmez

'ZAVALLI KÜLTÜR BAKANLIĞI'

Çini koleksiyonları için ayrı bir saraya ihtiyaç olduğunu belirten Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı eleştirerek, Bizim kesinlikle bir çini sarayına ihtiyacımız var. Topkapı Saray'ına bağlı. Bunlar bulunmayan kaynaklar, kimsenin de umurunda değil. Çiniden anlamıyor ki. Çiniye değer vermiyorlar. Büyük bir çini müzesi ister. Bu medeniyetin başındaki adamlardan biri Fatih sultan Mehmet'tir, çok iyi maldan anlar, ince zevklidir. Bunlar için bize artık ayrı saraylardan lazım İstanbul'a müze müdürleri. bunlardan milletin haberi yok. Kültür Bakanlığı gibi zavallı bir kuruluş, Türkiye bütçesinin kaçta kaçı Kültür Bakanlığı'na ayrılıyor bilen var mı Bak bilmiyorsunuz çok kötü, binde 1.5'u ayrılıyor. Öyle bakanlığı Topkapı'nın tahsisi çok yanlış. Veya ona göre bütçe verilmesi lazım. Yada ayrı genel müdürlük olması lazım diye konuştu.

İMİRZALIOĞLU'NA 'SHAKESPEARE ZALOĞLU' BENZETMESİ

Konuşmasının ardından gazetecilerin Kanal D ekranlarında başlayan 'Mehmet Bir Cihan Fatihi' dizisini sorması üzerine konuşan Ortaylı, başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'na 'shakespeare zaloğlu' benzetmesi yaparak, Görmedim ki daha 3 tane göreyim öyle. Oğlan iyi oynuyor shakespeare zaloğlu ama görmem lazım. Senaryoya bakmam lazım ifadelerini kullandı.