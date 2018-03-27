MESAM’dan sonra MSG de karıştı!

MSG’de yapılacak 31 Mart’taki Genel Kurul öncesinde Candan Erçetin’in liderliğini üstlendiği ‘MSG Değişim Hareketi’ aday oldu. Hareketi Sezen Aksu da desteklediğini açıkladı.

Sabah’a konuşan mevcut başkan Garo Mafyan, MSG’deki üç yönetim kurulu üyesinin, kuruluşun tüm özel konularını dışarıya taşıdığını ve karalama kampanyası başlattığını iddia ederek, “Ben daha seçim tarihi bile vermeden karalamalarla süsledikleri kampanyalarına başladılar. Kendilerini yeni bir oluşummuş gibi göstermeye çalışan bu arkadaşlarımız; daha önce de yönetim kurulunda listeme almadığım bazı isimlerle iş birliği yaparak basında ve sosyal medyada yalan ve yanlış bilgilerle kampanyalarına devam ettiler. MSG'nin çok büyük önem verdiği üyelerin en gizli kişisel verilerini, bilgimiz dışında ele geçirdiler ve bu bilgileri kampanya için kullanılmak üzere bir ajansa verdiler. Bu ajans yoluyla da karalamalar yapmaya devam ettiler. Bu affedilemez, hukuk dışı konuyla ilgili adli işlem başlattık” dedi.

‘KANDIRILDILAR’ İDDİASI

Yaşanılanların Candan Erçetin'in tercihi olmadığına inandığını belirten Mafyan, “Sezen Aksu ve Candan Erçetin etrafındakiler tarafından kandırıldı. MSG'nin etik kurallarına saygımdan dolayı susuyorum. Ancak genel kurul salonunda kendilerine bu asılsız karalamalarının cevabı verilecektir” açıklamasını yaptı.

FETÖ ELEBAŞININ ŞİİRLERİNDEN ALBÜM YAPMIŞTI

Garo Mafyan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Kırık Mızrap’ kitabındaki şiirlerini bestelemesiyle gündeme gelmişti. O dönem Günaydın’a konuşan Mafyan, “O albümde profesyonel olarak işimi yaptım, paramı aldım, konu kapandı. MSG üzerinden Gülen’e herhangi bir telif ödemesi yapılmadı” demişti. FETÖ’ye yakın olan Yedi Renk Sanat Vakfı kurucuları arasında da yer alan Mafyan, bu konuyla ilgili de “Sadece ben değil, ünlü iş adamları ve sanatçılar da var. Türkçe Olimpiyatları’nda ise jüri üyeliği yaptım. Jüride 30 kişi daha vardı” demişti.