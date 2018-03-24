Ünlü isimler dolandırıldı

Haftalardır prova yapan ve 'Bir Muciza Lazım Bana' oyununda yer alan Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Kurtalan Ekspres gibi ünlü isimler, oyunun yapımcısı tarafından dolandırıldı

Sabah Gazetesi’nden İlker Gezici’nin haberine göre, ‘Bir Mucize Lazım Bana’ oyununun Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Sadık Gürbüz, Kurtalan Ekspres üyeleri gibi ünlü isimlerden oluşan ekibi dolandırıldı. Dolandırılan isim ise kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlığı’ndan yardım aldığını söyleyerek oyunun yapımcılığını üstlenen Murat Erinç’ti.

ASLINDA ANİMATÖRMÜŞ

Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüş, projenin Murat Erinç tarafından kendilerine getirildiğini belirterek, “Kendisini Torunlar Group’un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç’in, aslında animatör olduğu ortaya çıktı” dedi.