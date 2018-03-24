24 Mart 2018 20:02

DuShon Monique Brown hayatını kaybetti

DuShon Monique Brown hayatını kaybetti
Chicago'daki St James Olympia Field Hastanesi, dünyaca ünlü oyuncu DuShon Monique Brown'un (49) hayata veda ettiğini duyurdu.
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Amerimaylı oyuncu DuShon Monique Brown hayatını kaybetti. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün sabah hastaneye kaldırılan DuShon Monique Brown'ın ölüm haberi, Cook County Tıp Fakültesi ofisi tarafından doğrulandı. 49 yaşındaki oyuncunun, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

DuShon Monique Brown'un rol aldığı projelerin bazıları

Chicago Fire / Connie

Surprise Me! / Shirley

Empire / Ilene

A Light Beneath Their Feet / Cindy

Unexpected / DuShon Brown

Boss / Large Inmate

Shameless / Teresa

Prison Break / Katie Welch

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