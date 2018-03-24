Amerimaylı oyuncu DuShon Monique Brown hayatını kaybetti. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün sabah hastaneye kaldırılan DuShon Monique Brown'ın ölüm haberi, Cook County Tıp Fakültesi ofisi tarafından doğrulandı. 49 yaşındaki oyuncunun, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor.
DuShon Monique Brown'un rol aldığı projelerin bazıları
Chicago Fire / Connie
Surprise Me! / Shirley
Empire / Ilene
A Light Beneath Their Feet / Cindy
Unexpected / DuShon Brown
Boss / Large Inmate
Shameless / Teresa
Prison Break / Katie Welch