Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geçen sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’na kanser teşhisi koyulduğunu hatırlatan ünlü sanatçı Onur Akay, bu akşam acı haberi Instagram adresinden verdi. Akay, "Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, 'beni kimse aramıyor' diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta” paylaşımıyla verdi.

ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR

Ercüment Balakoğlu, dahil olduğu projeler ile isminden söz ettiriyordu. Birçok eserde imzası bulunan duayen oyuncu, karakter seslendirmesi ile de tanınıyor. 1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışıyordu. İşte, Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler;

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

2000 - Renkli-Türkçe (Muhteşem)

1998 - Güneşe Yolculuk

1997 - Mektup (Seslendirme)

1994 - İhanet Çığlıkları

1994 - Aptallık Rekoru

1993 - Danimarkalı Gelin

1990 - Çılgın Aşıklar