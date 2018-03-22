Fatih Ertürk, FETÖ'ye dair tüm soruları 'Sicil'de cevaplıyor

Halk TV'de yayınlanan 'Türkiye Nereye' programının sunucusu Fatih Ertürk'ün yeni kitabı 'Sicil-Belgelerle bir ortaklığın sicili' okuyucu ile buluşacak.

İşte Ertürk'ün kaleminden kitabın tanıtımı:

"Bu kitapta temel sorunların önemli yanıtları aranmıştır. Fetullah Gülen hareke- tiyle ilgili; “ İlkokul mezunu bir vaiz ahtapotun kolları gibi 80’den fazla ülkeyi sarıp sarmalayan böyle bir organizasyonu nasıl kurdu?” sorusu sorulmuş ve bunun cevaplarına bakılmıştır. Tabi daha da önemlisi; kim ya da kimler bu hareketin gizli ve görünmeyen eli oldu, bu hareket nasıl bu kadar destek alıp bir ülkeyi sessiz ve gizlice işgal edebildi, cemaatin destekçileri kimlerdi, nasıl devleti ele geçirdiler, cemaatin doğrudan üye ya da sempatizan sayısının ülke bürokrasisinde (sivil, asker, bürokrat) 1 milyona ulaşması nasıl sağlandı? Ve en önemlisi; “Devletin tüm kurumları bu hareketi nasıl görüyordu ve nasıl kayıt altına aldılar?” Elinizdeki kitap özellikle sondan başlayarak tüm bu sorularınıza bilgi ve belgeler aracılığıyla yanıt veriyor."