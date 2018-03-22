'Kazak' Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

Yönetmenliğini ve senaristliğini, 23 yaşındaki Simay Yaykır’ın yaptığı “Kazak” isimli kısa film, Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Binlerce film arasından seçilen tarihi dönem kısa filmi olan “Kazak”, festivalde “Short Film Corner” kapsamında gösterim seçkisine alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, başrollerini Fatih Dinçer ve Ömer Faruk Avcı’nın paylaştığı “Kazak” kısa filmi, 8-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek 71. Cannes Film Festivali’nde “Cinéfondatıon” kapsamında yarışacak.

“Kazak” kısa filmi, Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde çatışmada esir düşen Rus Çarlığı Subayı Viktor ile Osmanlı Subayı Musa arasında, çatışma/tutsaklık ilişkisiyle başlayan zorunlu etkileşim ve iletişim sürecini konu alıyor. Filmde, iki askerin psikolojik yaklaşımları ve duygu durumları ile süreçte yaşanan duygu değişimleri ve içsel sorgulamaları dönemin tarihi şartları ışığında inceleniyor.

SİMAY YAYKIR KİMDİR?

1994 yılında Kocaeli Gölcük’te doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Görsel ve İşitsel Medya Tasarım Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programından mezuniyetinin ardından Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yan dal eğitimini tamamlayan Yaykır, halen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4. sınıf öğrencisidir.



Simay Yaykır

Lise yıllarından bu yana serbest grafik tasarımcılığı ve fotoğrafçılık uğraşlarını sürdüren Simay Yaykır’ın ilgi portföyünde, Youtube kanalı gündelik komedi skeçleri, metin yazarlığı ve yönetmenlik de yer alıyor.



2003 yılında TRT tarafından gerçekleştirilen bir projede rol alan, film setini küçük yaşta deneyimleyerek sinemaya ilgi duyan Yaykır’ın ilgisi, 2010 yılında, lise öğrencisiyken çektiği “Mavi Bilye” isimli ilk kısa filmi ile “Kısakes Kısa Film Yarışması”nda aldığı derece ile katlanmış, çalışmalarının yönünü sinema ve kısa film alanında eserler üretmeye çevirmiştir.

Kendi özgün projelerinin yanı sıra pek çok projede yardımcı yönetmen ve görüntü yönetmenliği yapan Yaykır’ın yardımcı yönetmenliğini üstlendiği “En Yeni Gerçekçilik” isimli kısa film, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Jüri Özel ödülü almıştır.

23 yaşındaki Simay Yaykır’ın, TRT’nin düzenlediği “2017 yılı Geleceğin İletişimcileri” yarışması “Radyo Drama” dalında birincilik ödülü bulunmaktadır.

KAZAK FİLMİ HAKKINDA

Senaryo çalışmasına Eylül 2016 yılında başlanan Kazak kısa filminin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Destekleme Kurulu kararıyla desteklenmesine Nisan 2017 yılında karar verildi. Mayıs 2017 tarihi itibariyle yapım çalışmalarına başlandı. Haziran-Ağustos ayları arasında tarihi literatür araştırmaları ve kostüm dekor çalışmaları tamamlanan filmin çekim mekanı Kars / Sarıkamış Soğuksu mevkiinde bulunan metruk ev olarak belirlendi. Sarıkamış Belediyesi ve Kaymakamlığından alınan destek ile metruk evin 1917 yılına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirildi. Filmin çekimleri, 7 aylık yapım öncesi çalışma sonrasında Kasım 2018 tarihinde tamamlanırken film Ocak 2018’de gösterime hazır hale getirildi.

Kazak kısa filminde kullanılan kostümler, rütbe, broş ve şapkalar, özel bir kostüm tasarımcısı ile Türkiye ve Rusya’daki atölyelere imal ettirildi. Filmde kullanılan tüm dekorların, tarihi gerçekliği araştırılarak Sarıkamış yöresinde 100 yıl önce kullanıldığı tespit edilen eşyalar arasından seçildi, yörenin antikacıları ve askeriyesinden temin edildi.