Aşık Veysel ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Bugün, Türk halk müziğinin efsane ismi, gönül gözüyle gören büyük usta Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü. Vefatının üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen genç nesle ulaşmaya devam eden Aşık Veysel, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İnsan kadar toprağa da büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu "Gözlerim görseydi toprağı tanıyamazdım. Sizin gibi basar geçerdim." sözleriyle ortaya koyan Aşık Veysel’in hayatına ilişkin detayları derledik.

Aşık Veysel, Sivas’ta 25 Ekim 1894 tarihinde doğdu. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından aynı hastalığa yakalanan Aşık Veysel iki gözünü de kaybetti. Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Âşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan, tek perdelik dans tiyatrosu "Dostlar Beni Hatırlasın" sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014 yapılacak prömiyere onur konuğu olarak Âşık Veysel'in kızı ve torunlarının katılacağı açıklanmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Bengier yaparken, Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştı.