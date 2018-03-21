Artankara sanatseverlerle buluştu

Bu yıl 4.’cüsü gerçekleşen ve yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan ARTANKARA'da çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı çalışmalarını ziyaretçilere sundu.



Fuara Angel Rainbow çalışması ile katılan Jale İris Gökçe, bu tür fuarların çalışmalarını sunmak için büyük fırsat olduğunu söyledi.

Selanik’te Angel Rainbow sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkan Jale İris Gökçe, serginin devamı olarak ARTANKARA'YA ilk defa katıldığını belirtti. Gökçe, “Buradaki fuara 2 eserle katıldım. Bu fuar, çalışmalarımızın daha fazla kişiye ulaşması açısından çok kıymetli. Yaklaşık 50 bin kişi fuarı ziyaret ediyor. Çalışmalarımda teoloji ve mitolojiden esin alıyorum. Bu duygular ile yaptığım çalışmaları sanatseverlere sunmak ve eleştiriye açmak çok değerli. Umarım böyle fuarlar artarak devam eder" dedi.