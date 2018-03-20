Ölümünün 45. yılında Aşık Veysel'e saygı albümü

Müzisyen ve aktör Emirhan Kartal, büyük halk ozanı Aşık Veysel’i, ölümünün 45. yılında bir albümle andı.

Emirhan Kartal Quartet - Veysel’e Hasret albümünde Uzun İnce Bir Yoldayım, Güzelliğin On Para Etmez, Kara Toprak, Beni Hor Görme Gardaşım adlı eserler yer alıyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre, geçen yıl Aşık Veysel’in hayat hikayesinden esinlenilerek senaryosu yazılan 'Aşık' adlı sinema filminde Aşık Veysel karakterini canlandırarak Yılın Umut Vadeden Sinema Oyuncusu ödülüne layık görülen Emirhan Kartal, bu yıl da Aşık Veysel’i unutmadı. Kartal, 21 Mart 1973’te hayata gözlerini yuman halk ozanını, ölümünün 45. yılında Emirhan Kartal Quartet - Veysel’e Hasret albümüyle andı.

Uzun İnce Bir Yoldayım, Güzelliğin On Para Etmez, Kara Toprak, Beni Hor Görme Gardaşım isimli eserlerin yer aldığı albüm ile Aşık Veysel’in mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Emirhan Kartal, “Sivas’ta doğup önce Türkiye’nin ardından dünyanın tanıdığı halk ozanımız Aşık Veysel, 200’e yakın şiirinde aşktan, sevgiden, saygıdan, merhametten, alçak gönüllülükten, birlik ve beraberlikten söz ediyor. Bunları nasihat eder gibi dizelerine dökerek, insanların iyiyi kötüyü ayırt etmesini ve güzele yönelmesini vurgulayan Aşık Veysel’i şimdiki nesle hatırlatıp, gelecek nesle de doğru bir şekilde tanıtmak, bizler için önemli bir sorumluluktur” dedi.

Aşık Veysel’in gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını belirten Kartal, “Aşık Veysel, gözlerinin görmemesine rağmen gönül gözüyle o kadar güzel görüp, bizlere öyle bir miras bırakmış ki, her biri toplumu bilinçlendiren çok kıymetli eserler” diye konuştu.



Bas gitarda Alper Uğurlar, davulda Berkan Tilavel, klavyede Ozan Sarıboğa, bağlama ve vokalde Emirhan Kartal’dan oluşan Emirhan Kartal Quartet, Veysel’e Hasret albümündeki eserleri, günümüz modern müzik anlayışı içerisinde,eserlerin doğal yapısını bozmadan, çok yalın bir biçimde icra ediyor. Kalan Müzik etiketiyle çıkan albüm dijital platformlarda dinlenebilirken, video klipler de YouTube’da yer alıyor.