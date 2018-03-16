Siyasetçiler, akademisyenlerden İzmir Kitap Günleri çıkarması

İzmir Kitap Günleri için geliyor Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından tertiplenen, 1081 Çakabey Türk Tarih Kurumu İzmir Kitap Günlerinin 16-25 Mart tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açacağı ifade edilirken, ünlü isimler de okuyucularla buluşacak.

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından organize edilen 1081 Çakabey Türk Tarih Kurumu İzmir Kitap Günleri, 16 Mart 2017 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda başlıyor.

İlber Ortaylı, Nevşin Mengü, Enver Aysever, Ahmet Ümit ve birçok seçkin yazar ve yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek olan kitap günleri, 25 Mart 2017 tarihine kadar kitapseverlerin hizmetinde olacak. CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Barış Yarkadaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı Adalet Günlüğü/Turuncu’nun Seyir Defteri isimli kitabın yazarı Banu Özdemir de Çakabey Kitap Günleri’nde okuyucularıyla buluşacak.

10:30-19:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan kitap fuarında imza günlerinin yanı sıra farklı etkinlikler de bulunuyor.