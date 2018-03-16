İlyas Salman: Biz böyle korkak bir sanat bırakmamıştık

Gündeme oturan o fotoğrafla ilgili bir tepki de İlyas Salman'dan geldi.

ATV kanalında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin oyuncularının paylaştığı ‘rakısız rakı masası’ fotoğrafıyla ilgili bir yorum da deneyimli oyuncu İlyas Salman’dan geldi.

Kişisel Twitter hesabından, Şener Şen’le birlikte rol aldıkları, Sinan Çetin’in de yönetmenliğini yaptığı Çiçek Abbas filminin afişini ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi oyuncularının fotoğrafını yan yana paylaşan Salman, “Biz böyle korkak bir sanat bırakmamıştık” yorumunda bulundu. Salman'ın tweet'i 800'den fazla kişi tarafından yeniden paylaşılırken; 3 binin üzerinde kişi tarafından da beğenildi.



ATV’de yayınlanan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’nın paylaştığı ‘roka-balık’ fotoğrafı, sosyal medyada gündem olmuştu. Fotoğrafı yeniden paylaşan Twitter kullanıcıları “Buz var, meze var, şalgam var, rakı yok” yorumlarında bulunurken; Kaynarca, oyuncu, komedyen Şahan Gökbakar’ın "Ekibin hepsinin tek kol masa altında... Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için... Kasmayın bu kadar yaa... Kim ne diyecek size, dese ne olur ayrıca? Kimler kimler neler yapıyor. Boş verin... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar? Yok daha neler... Keyfiniz bol olsun…” ifadeleri üzerine şunları söylemişti:

"Sevgili Şahan Gökbakar'a bizi bu kadar dikkatli ve iyi izlediği için teşekkür ederiz...Keşke diğer fotoğraflara da baksaydı :)))"