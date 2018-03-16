MESAM’dan atıldı

MESAM'a kayyım olarak atanan Recep Ergül, üyelikten atıldı.

Kültür Bakanlığı tarafından Arif Sağ başkanlığındaki seçilmiş MESAM yönetimin yerine geçici olarak atanan kayyım yönetiminde yer alan Recep Ergül, MESAM Haysiyet Kurulu tarafından üyelikten ihraç edildi.

Ergül’ün 2 defa toplu istifa eyleminde bulunarak yasayla tanınmış bir hakkı iyi niyet karinesi dışında kötüye kullandığı, MESAM çalışanlarına mobing uyguladığı, MESAM Haysiyet Kurulu üyesi Kadir Tapucu’yu tehdit ettiği gerekçesiyle ihraç edildiği bildirildi.

‘MESAM’DAKİ İSTİFALARI ORGANİZE ETTİ’ İDDİASI

Ergül’ün ayrıca MESAM'ın çalışmasını ve amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyici fiillerde bulunduğu da tespit edildi.

Daha önce Arif Sağ başkanlığındaki seçilmiş yönetim kurulunun çalışmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen Ergül’ün, MESAM’daki toplu istifaları da organize ettiği söylendi. Ergül’ün Haysiyet Kurulu'nun kararını yargıya taşıması bekleniyor.