Arif Sağ'ın sağlık durumuyla ilgili gelişme

Hürriyet'in haberine göre; Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, İstanbul Çağlayan’daki özel bir hastanede açık beyin ameliyatı oldu. Başarı geçen ameliyat sonrası Onur Akay, Arif Sağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Onur Akay, "Arif Sağ hocamız beyin tümörü nedeni ile ameliyat olmuştur ve ameliyatı çok başarılı geçmiştir. Yarına kadar yoğun bakım ünitesinde kalacak olan Arif Sağ için, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

ARİF SAĞ'IN OĞLU TOLGA SAĞ'DAN AÇIKLAMA

Tolga Sağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ameliyat bitti, çok güzel geçmiş, her şey yolunda. Bugün yoğun bakımda kalacak, yarın sabah odaya çıkacak.

Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu. Arif Sağ geçtiğimiz yılın Aralık ayında sağlık durumuyla ilgili Habertürk TV'ye şunları söylemişti.