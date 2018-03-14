Massive Attack İstanbul'a geliyor

(DHA)- Yayımladıkları beş stüdyo albümüyle trip hop müziğin efsanevi gruplarından biri olan Massive Attack, önümüzdeki yaz çıkacağı Avrupa turnesi kapsamında 25 Haziran’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da müzikseverlerle buluşacak. Konserin açılışını ise Mercury Prize sahibi İskoç alternatif müzik grubu Young Fathers yapacak.

80’li yılların ortalarında Bristol şehrinin karanlık kulüplerinde tanışan Robert Del Naja, Daddy G ve Andrew Vowles üçlüsü tarafından 1988 yılında kurulan Massive Attack, 1991’de arşivlik albümlerinin ilki “Blue Lines” ile ünlerini şehrin dışına taşıdı.

Trip hop müziğin öncü gruplarından biri olan Massive Attack, 1998 yılında çıkardıkları Mezzanine’ın ardından müzik kariyerlerini iki kişi olarak sürdürme kararı aldı. 2016 yılında yayımlanan “Ritual Spirit” EP’siyle de büyük beğeni toplayan grubun 5 stüdyo albümü bulunuyor.