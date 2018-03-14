Altın Palmiye Ödülleri'nde adaylar belli oldu!

Altın Palmiye Magazin tarafından, bu yıl 5.si 7 Mayıs 2018 Pazartesi Swissotel The Bosphorus ‘da düzenlenecek olan ‘’Zer Altın Palmiye Ödülleri’’ halk oylaması heyecanıyla başlıyor.

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı, Nedim Delibaş yaptığı açıklamada üst üste üç kez Mersin’de başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra ilk kez geçen yıl İstanbul’ a taşınan Altın Palmiye Ödülleri’nin 5’cisini, bu yıl uluslararası olarak ‘’ Turkey Golden Palm Awards ‘’ olarak, Ceylan İnşaatın markası ‘’ Zer ‘’ Markası sponsorluğunda 7 Mayıs 2018’de Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’ da yapacaklarını belirtti.

HALK OYLAMASI

'5 Yılda 5 Yıldız' sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanı ödüllendireceklerini belirten, bu büyük etkinlikle ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Delibaş, alacakların halk oylaması ile belirleneceğini söyledi. Delibaş ; ‘’ Oylama organizasyonumuzun resmi web sitesi olan www.altinpalmiye.com üzerinden, her ip’den bir defa girilmek koşulu ile 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında oylama yapılabilecek’’ dedi.

SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ…

Sosyal sorumluluk projeleri ve spordan sonra ‘’ Altın Palmiye Ödülleri’’ gibi önemli bir organizasyona da sponsor olan, Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’da yaptığı açıklamada; ‘’ sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyleyerek, ülkemize büyük katma değer ve tanıtım sağlayacağına inandığımız ‘’ Golden Palm Awards ‘’ için ‘’ Zer ‘’ konutları markamız ile sponsor olduk. Şirket olarak imkanlarımız çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerine kültür, sanat ve spor etkinliklerine destek vermeye devam edeceğiz .‘’ Diyerek sözlerine son verdi.



İŞTE ZER 5. TÜRKİYE ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİ ADAYLARI

MÜZİK

Yılın Erkek Pop Sanatçısı

• Berkay • Mustafa Ceceli • Soner Sarıkabaday•Murat Boz • Murat Dalkılıç

Yılın Kadın Pop Sanatçısı

• Hadise• Sıla• Demet Akalın • Hande Yener• İrem Derici

Yılın Fantezi -Arabesk- Erkek Sanatçısı

• Hakan Altun• Serkan Kaya• Yaşar İpek • Bülent Serttaş •Alişan

Yılın Fantezi -Arabesk- Kadın Sanatçısı

• Ebru Yaşar • Ebru Gündeş• Zara • Sibel Can• Kibariye

Yılın Şarkısı

• Edis - Çok Çok • Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari • Tarkan - Yolla •Manuş Baba - Eteği Belinde • Sıla - Muhbir

Yılın Düeti

• Bengü ft. Hakan Altun - Sanki • Murat Dalkılıç ft. Oğuzhan Koç - Aşinayız • Serdar Ortaç ft. Yıldız Tilbe - Havalı Yârim •Feride Hilal Akın ft.Enbe Orkestrası – Bilir Mi • Serkan Kaya ft. İntizar – Asla Bitmiyor

Yılın Rock Sanatçısı

• Haluk Levent • Kıraç • Emre Aydın • Şebnem Ferah • HaykoCepkin

SİNEMA

Yılın Sinema Filmi

• Arif V 216 • Aile Arasında • Ayla •Yol Arkadaşım • Hadi be Oğlum

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu

• Barış Arduç – Mutluluk Zamanı • Engin Günaydın - Aile Arasında• İsmail Hacıoğlu - Ayla • Oğuzhan Koç / İbrahim Büyükak Yol Arkadaşım • Kıvanç Tatlıtuğ - Hadi be Oğlum

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu

• Gupse Özay - Deliha 2 • Demet Evgar - Aile Arasında • Özge Özpirinçci – Acı Tatlı Ekşi • Elçin Sangu – Mutluluk Zamanı• Ezgi Mola –Maidenin Altın Günü

Yılın Sinema Yönetmeni

• Kıvanç Baruönü - Arif V 216 • Gupse Özay - Deliha 2 • Ozan Açıktan - Aile Arasında • Ali Atay – Ölümlü Dünya • Özcan Deniz - Öteki Taraf

DİZİ

Yılın Aksiyon Dizisi

•Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV • Çukur•Diriliş Ertuğrul • Arka Sokaklar • Söz

Yılın Komedi Dizisi

•Jet Sosyete • ŞevkatYerimdar • Çocuklar Duymasın • Yeni Gelin • Aslan Ailem

Yılın Drama Dizisi

• Sen Anlat Karadeniz •Siyah Beyaz Aşk •Aşk ve Mavi • İstanbullu Gelin • Fazilet Hanım ve Kızları

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu

• Aras Bulut İynemli- Çukur •Tolga Sarıtaş - Söz • Engin Altan Düzyatan - Diriliş Ertuğrul • Oktay Kaynarca – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz •Özcan Deniz–İstanbullu Gelin

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

• Birce Akalay - Siyah Beyaz Aşk • Burcu Kıratlı – Aşk ve Mavi • Dilan Deniz Çiçek - Çukur • Gökçe Bahadır - Ufak Tefek Cinayetler • İrem Helvacıoğlu - Sen Anlat Karadeniz

Yılın Dizi Yönetmeni

• Serdar Akar–Payitaht Abdülhamit • Metin Günay – Diriliş Ertuğrul •Yavuz Alp Akaydın - Söz • Sinan Öztürk -Çukur • Hakan Arslan – Aşk ve Mavi

Yılın Yapımcısı

• Mehmet Yiğit Alp - NTC Yapım • Hayri Aslan - Limon Film Yapım • Kerem Çatay - Ay Yapım • Timur Savcı - TIMS&B • Osman Sınav - Sinegraf

TELEVİZYON VE BASIN ÖDÜLLERİ

Yılın TV Kanalı

• Star Tv • Show TV • Kanal D • ATV • TV 8

Yılın HABER Kanalı

• A Haber • CNN Türk • NTV • TRT Haber •Haber Türk

Yılın Müzik Kanalı

• Kral Pop • Power Türk • DreamTv • NumberOne • TRT Müzik

Yılın Kadın Haber Sunucusu

• Nazlı Çelik – Star TV • Işıl Açıkkar – TRT 1 • Ece Üner – Show TV •Simge Fıstıklıoğlu – NTV •Şebnem Sunar Küçük - ATV

Yılın Erkek Haber Sunucusu

• Cem Öğretir - ATV • Ahmet Hakan – Kanal D • Fatih Portakal – FOX TV • Burak Törün –CNN Türk • Celal Pir – NTV

Yılın Televizyoncusu

• Erdoğan Aktaş – CNN Türk • Abdülhaluk Çimen – A Haber • İsmail Küçükkaya – FoxTv • Veyis Ateş – Haber Türk • Acun Ilıcalı – TV8 Acun Medya

Yılın Komedi Sanatçısı

• Tolga Çevik • Gülse Birsel • Murat Cemcir – Ahmet Kural • Şahan Gökbakar• Cem Yılmaz

Yılın Gazetesi

• Sabah • Posta • Habertürk • Hürriyet •Milliyet

Yılın Radyosu

• Power Türk• Süper FM •Joy Türk FM • Kral Pop • Metro FM

Yılın Radyocusu

•Afrikalı Ali – Kral Pop • Adem Metan- Karadeniz FM• Cem Aslan – Best FM •Zeki Kayahan Çoşkun – Alem FM •Ceyhun Yılmaz – Best FM

Yılın Sosyal Medya Fenomeni

• Enes Batur • Danla Bilic • Kafalar • Orkun Işıtmak • Eylül Öztürk