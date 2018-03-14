50. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2017'nin en iyileri!

filmloverss'da yer alan habere göre, 2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak üzere dört dalda ödül kazanan Koca Dünya, en fazla öne çıkan yapım oldu.
Reha Erdem’in yazıp-yönettiği Koca Dünya’yı üç ödülle Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey ve iki ödülle Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metraj çalışması Kaygı izledi.
Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye Onur Ödülü, film afişi ressamı İbrahim Enez’e Emek Ödülü’nün takdim edildiği törende ayrıca, Türkiye’de geçen yıl vizyona giren yabancı filmler arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödülü verildi.
Ödüller
EN İYİ FİLM
Koca Dünya
EN İYİ YÖNETMEN
Reha Erdem – Koca Dünya
AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM
Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
EN İYİ SENARYO
Barış Bıçakçı, Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
EN İYİ KADIN OYUNCU
Başak Köklükaya – İşe Yarar Bir Şey
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Aytaç Uşun – Sarı Sıcak
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ayta Sözeri – Aile Arasında
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yiğit Özşener – İşe Yarar Bir Şey
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Florent Herry – Koca Dünya
EN İYİ MÜZİK
Ekin Fil – Kaygı
EN İYİ KURGU
Reha Erdem – Koca Dünya
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Naz Erayda – Buğday
GIO FANTASTİK SİNEMA ÖDÜLÜ
Genco / Ali Kemal Çınar
EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL FİLM
Blue / Serhat Ünver
EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM
Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
EN İYİ KISA FİLM
Kötü Kız / Ayçe Kartal
EN İYİ YABANCI FİLM
Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea
SİYAD ONUR ÖDÜLÜ
Duygu Sağıroğlu
SİYAD ONUR ÖDÜLÜ
Deniz Türkali
SİYAD EMEK ÖDÜLÜ
İbrahim Enez