HAYTAP: 'Borç' filminin çekimlerindeki hayvan öldü

Yapılan açıklamada filmin çekimlerinde sahibinden izin alınarak, İzmir’den getirilen iki karga, hiçbir resmi mecradan izin alınmaksızın, uzman gözetiminden yoksun bir şekilde kullanılarak istismar edildiği vurgulanırken kargalardan birinin çekimlerin 12. gününde yaşamını yitirdiği belirtti. Ayrıca ölen karganın fotoğrafı filmin posterinde de kullanıldığı aktarıldı.

Hayvanların sinema endüstrisinde yer almasına yönelik çalışmalar yapan HAYTAP açıklamasında, "Filmde rol alan karga ile birlikte getirilen ve önceden İzmir’de bu karga ile uzun süre aynı ortamı paylaşan diğer karganın, filmde rol alan kargayı yediği söylendi. Gelen görüşler, karganın stresten öldüğü, diğerinin ise açlığı üzerine onu yediği yönünde. İşin sahibi olduğunu her defasında dile getiren Vuslat Saraçoğlu bu olayın sorumluluğunu asla üzerine almadı" ifadelerine yer verdi.

Karganın stresten öldüğünü aktaran HAYTAP, duruma ilişkin hassasiyet gösteren gerek ekibe karşı, gerekse ilgili hiçbir mecrada açıklama yapılmadığı belirtildi. Öte yandan filmin çekimlerinin ardından ekibe yazılan bir mailde ise, olayla ilgili ekibin derin üzüntüsü ve tepkileri için; aşağılayıcı ve tehdit içeren ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Duruma tepkileri “sahte duyarlılık” olarak değerlendiren filmin yapımcısı Saraçoğlu’nun “Filmimizden ve bizden uzak durun” ifadeleri ile ekibi tehdit ettiği iddia edildi.

"DURUMA KARŞI ÇIKANLAR TEHDİT EDİLDİ"

HAYTAP tarafından yapılan açıklamada karganın ölümü şöyle anlatıldı:

"Çekim boyunca karga, filmde oynaması için, filmin seti olarak kullanılan Eskişehir Vişnelik mevkiindeki ev içerisinde ısrarla ve tekrar tekrar rol yapması için zorlandı. Yaşadığı korku ile ekibin gözleri önünde sürekli titreyen bu karga, Vuslat Saraçoğlu'nun set amirine uyguladığı emirlerle defalarca sıkıştırıldı. Set amirinin karga ellerindeyken “kalp atışlarını hissediyoruz, çok korkuyor” sözlerine karşın sanki her şey yolundaymış gibi, zorlamalarla çekimlere devam edildi. Karganın sesini kaydetmek için yine yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun emriyle, zor kullanılarak, gagası ve boğazı sıkılarak kargaya müdahaleler edildi. Senaryoda yer alan, sokakta karganın düştüğü sahne için, sahibi asla müsaade etmediğini özellikle belirttiği halde, Saraçoğlu’nun arkadaşı olan bir veteriner tarafından kargaya iğneler yapılarak bayıltıldı.

Gün ve set bitimlerinde kargaların beslenmesi ve yaşam alanları için hiç özen gösterilmedi. Kimi zaman ekipten birilerinin verdiği yiyecekleri yediler, bazen de aç kaldılar. Bu yaşananlardan birkaç gün sonra, filmde oynayan karga Vuslat Saraçoğlu’nun bıraktığı, evde kargalarla ilgilenmesi için sadece 10 yaşlarında bir çocuk bulunan arkadaşının evinde yaşamını yitirdi."