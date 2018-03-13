MESAM'ın yeni başkanı belli oldu!

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.

Coşkun Sabah MESAM'a kayyum atanmasının ardından sosyal medya hesabından "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM'a yönetime kayyum atandım, Tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, yönetim bize geçti" açıklamasını yaparak coşkusunu dile getirmişti.