Direniş Karatay filmi ilk üç günde ne kadar izlendi?

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay gibi isimlerin paylaştıkları, dev bütçesiyle dikkat çeken Direniş Karatay filmi, ilk üç gününde boxofficeturkiye.com'un açıkladığı sayılara göre, 63.573 kişi tarafından izlendi.

20 milyon TL'ye çekilen ve 9 Mart'ta izleyiciyle buluşan Direniş Karatay, Türkiye’de ilk kez bir üniversitenin kendi tarihinden yola çıkarak özgün bir hikâye ile izleyiciye aktardığı film oldu.

Ailecek Şaşkınız, 2 milyona dayandı

2 Mart'ta vizyona giren Ailecek Şaşkınız filmi 1.720.860 izlenme sayısına ulaştı. Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un başrollerini paylaştıkları Ailecek Şaşkınız, Mart ayı açılış rekorunu kırmıştı.