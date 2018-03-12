Kayyımdan şaşırtan anket

Şevket Ertuğ Aksoy 'sinema mı yoksa yeşil alan mı yapılsın' diye bir anket çalışması yaptı.

Batman'da, 2001 yılında yapılan, geçen yıl çıkan yangında kül olan Yılmaz Güney Sineması ile ilgili, DBP'li başkanın görevden alınmasının ardından kayyım atanan Yardımcısı Şevket Ertuğ Aksoy tarafından 'sinema mı yoksa yeşil alan mı yapılsın' diye bir anket çalışması yaptı.

Ankete katılanların büyük kısmı sinemanın yeniden açılmasını isterken, Ertuğ, yeni bir anket çalışması daha yaparak bu kez 'sinema mı yoksa cami mi yapılsın' diye sordu. Halen devam eden anket sonuçlarına göre, Batmanlılar'ın büyük çoğunluğu tekrar sinema yapılmasını istedi.

2001 yılında, sinema salonu olmayan Batman'da, Belediye tarafından Yılmaz Güney Sinema Salonu yaptırılıp hizmete açıldı. Kentteki sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği de yapan salon, kentin AVM'lerdeki cep sinemaları dışındaki tek sineması olarak hizmet verdi.

DBP'li belediye başkanının görevden alınması sonrası Eylül 2016'da kayyım atanan Vali Yardımcısı Şevket Ertuğ Aksoy, Yılmaz Güney Sineması'nın yeniden imar edileceğini internet sitesi üzerinden duyurarak, yeni imar projelerinin fotoğraflarının yer aldığı bir anket çalışması başlattı. Yılmaz Güney Sineması'nın yeniden imar edilmesi ile ilgili olarak internet sitesi üzerinden yapılan anket çalışmasında 'İlimiz Yılmaz Güney Sineması, 3 imar planından hangisini beğeniyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Üç farklı projenin yer aldığı anket çalışmasının sonuçlanması ardından halkın seçmiş olduğu proje için çalışmalar başlatılacağı duyuruldu.

YILMAZ GÜNEY SİNEMASI YANGINDA KÜL OLDU

Belediyenin anket çalışması devam ederken, sinema salonunda 30 Ocak 2017 tarihinde yangın çıktı. Salonun üst katındaki makine ve arşiv odasının bulunduğu bölümden alevlere Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlanınca TÜPRAŞ Rafinerisi İtfaiyesi de müdahalede bulundu. Ancak müdahalelere rağmen Yılmaz Güney Sinema Salonu kullanılamaz hale geldi.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN ANKET YAPTIRDI

Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy, 3 Mart 2018 tarihinde kendi sosyal medya hesabından, yangında kül olan sinema salonunun geleceği ile ilgili anket yaptırdı. Başkan Vekili Aksoy, ankette, 'Yeniden Yılmaz Güney Sinema Salonu mu yapılsın yoksa alan yeşil alan olarak mı düzenlesin?' diye iki soru yöneltti. Buradaki anket çalışması devam ederken, ankete katılanların yüzde 67'si 'Yeniden Yılmaz Güney Sinema salonu yapılması' yönünde görüş bildirdi.

KAYYIM, ANKETE 'CAMİ' TERCİHİNİ DE EKLEDİ

Bu anket devam ederken, Aksoy, dün kendi sosyal medya hesabından, "Yaptığımız anket sonucu Yılmaz Güney Sinemasının tekrar yapılması talep edilmektedir. Vatandaşlarımız bir kısmı da mevcut yere cami yapılmasını istemekte ve 'Şıklarda neden cami yok' diye sormaktalar. Bir anket de bu şekilde yapmak istemekteyim" diyerek şıklara 'cami yapılması' tercihini de ekledi.

Halen devam eden ankete, bugün saat 16.00 sıralarına doğru yaklaşık 18 bin kişi katıldı. Ankete katılanlardan yüzde 76'sı 'sinema yapılsın' derken, yüzde 24'ü ise 'cami yapılsın' dedi.