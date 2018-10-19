Kayseri'de bulundu! 7,4 milyon yıllık...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarında Gömeç ve Taşhan’dan sonra bu kez Emmiler’de 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 santimetre boyunda fil kafatası bulundu.

KAYSERİ, (DHA)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, buluntu bölgesine giderek bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emmiler bölgesinde bir çobanın ihbarıyla yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, çalışmalara katıldı. Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin Anadolu’da bir başka örneği olmadığını belirtti.

Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Taşhan’da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 santimetre boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası Kayseri ve Türkiye için çok önemli” dedi.

'BİLİM MERKEZİ’NDE DÜNYA KAMUOYUNA SUNACAĞIZ'

Yapılan kazılar sonucu çıkarılan fosillerin Bilim Merkezi’nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Gerekli çalışmaların ardından bu fosilleri Kayseri Bilim Merkezi’nde sergileyeceğiz ve dünya kamuoyuna sunacağız. Bu kazılar şehrimizin marka değeri için çok önemli çalışmalar” diye konuştu.

Kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Cesur Pehlevan’dan bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, çıkarılan fosillerin adeta ortopedist gibi alçıya alınarak bütün halinde laboratuvara götürüldüğünü ve orada açılıp güçlendirildiğini kaydetti.