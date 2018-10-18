Efsane fotoğrafın sahibinden duygulandıran Ara Güler mesajı!

Fotoğrafçılık alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isim olan efsane fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybetmesi dünyaca ünlü haber fotoğrafçısı Steve McCurry'i derinden sarstı. Amerikalı fotoğrafçı, sosyal medya hesabından Ara Güler'in fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

AFGAN KIZI FOTOĞRAFIYLA DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

1985 yılında Pakistandaki sığınmacı kampında 12 yaşındaki Afgan kızının fotoğrafıyla dünyaca tanınan Amerikalı haber fotoğrafçısı Steve McCurry, dün akşam hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler için duygusal bir paylaşım yaptı.

"BUGÜN DÜNYANIN EN İYİ FOTOĞRAFÇISINI KAYBETTİK"

Steve McCurry meslektaşının hayatını kaybetmesinin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bugün dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birini kaybettik. Ara Güler bugün İstanbul'da 90 yaşında öldü. İyi bir arkadaş, her zaman cömert ve çabuk yardım etmek için şiirsel bir gözle harika bir hikaye anlatıcısıydı. İstanbul'dayken hep bir araya geldik. 2010'daki son Kodachrome projem için bir gece akşam yemeğinden sonra bu portreyi yaptım."