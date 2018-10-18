Banu Özdemir, Antalya'da okurlarıyla buluşacak

9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, 62 stant, 250 yayın evi ve 150 yazar ve bilim insanının katılımıyla 20 Ekim’de başlayacak olan fuarda seçkin yazarların imza günü ve söyleşileri yapılacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Ankara Güven Park'ta 15 Haziran'da başlatılan, 9 Temmuz'da Maltepe Mitingi ile sonlanan Adalet Yürüyüşü CHP İl eski Başkan Yardımcısı, Siyaset Bilimci Banu Özdemir tarafından kitaplaştırılmış, kitap okuyucuları ile ilk olarak Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda,ardından başkent Ankara ve İzmir Kitap Fuarında okuyucuları buluşmuştu.

Adalet Yürüyüşü, Maltepe Mitingi ve Çanakkale Adalet Kurultay günlüklerinin yer aldığı, önsözü CHP Lideri Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından yazılmış olan "Turuncu'nun Seyir Defteri /Adalet Günlüğü" Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda 20 -21 Ekim tarihlerinde Asi Kitap standında okuyucuları ile buluşacak.Özdemir, kitabını saat 13:00 itibariyle Asi Kitap standında imzalayacak.