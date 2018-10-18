Masumiyet Müzesi'ne soruşturma

İstanbul’da bir lisede edebiyat öğretmeninin Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanını önerdiği için hakkında ‘müstehcen kitap önermek’ten soruşturma açıldı.

Bir edebiyat öğretmeninin 12’nci sınıf öğrencilerine Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi isimli romanını önermesi nedeniyle öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, geçen yıl İstanbul Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmeni bir veli Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikâyet etti. Veli şikâyetinde öğretmenin çocuklara, “müstehcen” şeyler okuttuğu savunuldu. Bunun üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. İsmini vermek istemeyen öğretmen soruşturma açılmasının ardından öğrencilerin sorgulandığını, “Müzeye gittiniz mi? Kitabı okudunuz mu?” gibi sorular sorulduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN DE SORGULANDI

Öğretmen kendisinin de müfettişler tarafından sorgulandığını söyledi. Müfettişlere, “Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar. MEB’in ÖSYM’nin sınavlarında hakkında sorular soruldu” dediğini aktaran öğretmen ‘müstehcen’ denilen şeylerin de hayatın içinde olduğunu belirtti. Geçen yıl yaşanan olayla ilgili öğretmen bu yıl da ifadeye çağrıldı. Bu yıl başka bir okula çalıştığı için Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ifadeye çağırdığı öğretmene gelen yazıda, “Öğrencilerin okuması için uygun olmayan içeriğe sahip olduğu bilirkişi görüşüyle tespit edilen…” ifadesi yer aldı. 11 Ekim günü öğretmene gönderilen yazıda yedi gün içinde ifade vermesi istendi.

İDARE: OKUMADIK DEYİN!

Habere göre öğretmen, “Masumiyet Müzesi, MEB’in elektronik kitaplığında yer alıyor. Yani bir yasaklı listesi varsa da bu kitap o listede yok. Müstehcenlik denilen şey modern romanın içinde var. Biz Aşk-ı Memnu romanını da veriyoruz. Orada enseste kadar varan şeyler var. Onun da verilmemesi gerekiyor. Okuma alışkanlığı kazanmaları açısından bir aşk romanı olduğu için daha kolay okunsun diye bu kitabı önerdim. Edebiyat öğretmeni olarak bir kitap okuttuğum için hakkımda soruşturma açıldı ve ceza alabilirim” dedi.

Tayin alma sebeplerinden birinin bu olay olduğunu söyleyen öğretmen, “Geçen yıl idareden destek alamadım. Kendileri bu kitabı okuttuğumu bilmelerine rağmen müfettişlere beni uyardıklarını söylediler. Öğrencilere kitabı okumadıklarını söylemelerini” tavsiye ettiler diye konuştu.