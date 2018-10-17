Obuanın genç yeteneğine Avrupa'dan davet

ÇEV Sanat Genç Yetenekler öğrencisi Gülin Ataklı, 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında dünya çapında prestijli ödüller kazanmış genç sanatçıların davet edildiği “Katya Popova Laureate Günleri” Uluslararası Plevne Müzik Festivali’nde yer almanın yanı sıra West Eastern Divan Orkestrası’nın davetiyle 5- 11 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri turnesi kapsamında en prestijli salonlarda gerçekleşecek konserlerde performans sergileyecek.

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü Genç Yetenekler Projesi kapsamında Lisans eğitimini Münih Hochschule für Musik und Theater’da sürdüren İtalya, İngiltere ve Bulgaristan’da düzenlenen uluslararası yarışmalarda prestijli ödüller alan genç obua sanatçısı Gülin Ataklı, Bulgaristan’ın Plevne şehrinde 2-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 31. “Katya Popova Laureate Günleri” Uluslararası Plevne Müzik Festivali’ne davet edildi.

Genç sanatçı, Ivan Angelov yönetimindeki Plevne Filarmoni Orkestrası eşliğinde Bohuslav Martinů Obua Konçertosu’nu seslendirdi. Farklı ülkelerden 15 ödüllü genç müzisyenin yer aldığı ünlü Bulgar sopranonun adını taşıyan festival, 1966’dan bu yana gerçekleştirilen Bulgaristan’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

ÇEV Sanat’ın Genç Yeteneği Gülin Ataklı aynı zamanda 5-11 Kasım 2018 tarihlerinde Daniel Barenboim’in kurucusu ve şefi olduğu West-Eastern Divan Orkestrası ile ABD’nin beş büyük şehrinde en prestijli salonlarında konserlerde de yer alacak. Chicago - Symphony Center, Washington D.C. - The Kennedy Center, New York - Carnegie Hall, Berkeley- Zellerbach Hall ve Los Angeles - Walt Disney Concert Hall’da gerçekleşecek konserlerde yer alacak genç obua sanatçısı Gülün Ataklı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki turnesini tamamlayacak. İranlı çellist Kian Soltani’ye eşlik edecek olan orkestranın konser programında Richard Strauss’un senfonik şiiri Don Kişot ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin 5. Senfonisi bulunuyor.

Gülin Ataklı hakkında

1998 yılında İstanbul’da doğan Gülin Ataklı, obua eğitimine 11 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Mehmet Seyit Mas ile başladı. 2011’den bu yana pek çok masterclassta Albrecht Mayer, Anatoly Lubimov, Christian Schmitt, Christian Schneider, Christian Wetzel, David Walter, François Leleux, Giorgi Gvantseladze, Heike Steinbrecher, Marie Lise Schüpbach, Nick Deutsch gibi isimlerle çalıştı. Ulusal ve uluslararası pek çok festivalde performanslar sergiledi. Bayerische Staatsoper Orchesterakademie, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Münchner Symphoniker’de yer aldı. Rusya, Bulgaristan, İtalya ve İngiltere’de düzenlenen yarışmalarda finalist oldu, birincilikler, ikincilik ve özel ödüller kazandı ve Royal Albert Hall gibi sanat dünyası için önemli mekanlarda performans sergilemek üzere davet edildi.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın 2015, 2016 ve 2018 Avrupa turnelerinde solo obuacı olarak yer alan Gülin Ataklı, İş Sanat’ın Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar serisinde resital vererek Meriç Soylu Ödülüne layık görüldü. Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde İş Sanat’ın 17. Sanat Sezonunun açılışını gerçekleştirdi. İKSV’nin 2018 yılında başlattığı Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu projesi kapsamında gelecek vadeden genç sanatçı olarak desteğe layık görüldü ve proje kapsamında 46. İstanbul Müzik Festivalinde İdil Biret’in de sahne aldığı konserde performans sergiledi. Gülin Ataklı Lisans eğitimine Hochschule für Musik und Theater München’de Prof. François Leleux’nün sınıfında, Çağdaş Eğitim Vakfı, ÇEV Sanat Genç yetenekler Projesi kapsamında devam etmekte olup projenin ana sponsoru QNB Finansbank tarafından da desteklenmektedir.

East Western Orkestras

Doğu Batı Divanı Orkestrası, dünyaca ünlü orkestra şefi ve piyanist Daniel Barenboim ile Filistinli düşünür Edward Said tarafından Ortadoğu'ya barış getirmek üzere toplumlararası anlayışı geliştirme amacıyla 1999'da kurulan, Ortadoğu ve Avrupa'dan 14-25 yaş arasında seçilen özel yetenekli genç müzisyenlerin yer aldığı orkestradır.