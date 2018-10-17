Sinema Adası'ndan atölye

Sinema Adası, sinema alanındaki üretim sürecini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturacak bir ‘Sinema Atölyesi’ başlatıyor. Ekim ayının son haftası başlayacak olan 8 haftalık atölye yönetmen Emin Alper, yapımcı Müge Özen, yönetmen Kıvanç Sezer, Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz ve oyuncu Caner Cindoruk rehberliğinde sürecek. Atölye sonunda öğrenciler kendi kısa filmlerini çekecek.

Sinema üzerine düşünen, senaryo yazmayı ve film yapım sürecini öğrenmek isteyenleri, alanlarında uzman kişilerle buluşturacak sinema atölyesi, 8 hafta sürecek serüvenine ekim ayının son haftası başlıyor. Kadıköy’de bulunan Sinema Adası tarafından düzenlenecek olan atölyede, bir fikirden bir filme senaryonun yolculuğunu yaşayan katılımcılara; ışık ve sesten oyuncu yönetimine, yapımcılıktan prodüksiyon sürecine, sinemayla ilgili temel bilgiler verilecek. Emin Alper, Müge Özen, Caner Cindoruk, Meryem Yavuz, Kıvanç Sezer ve alanlarında uzman başka sürpriz misafir eğitmenler de atölyeye katkıda bulunarak sinema tutkusunu derinleştirecek keşiflerde yol gösterecekler.

ATÖLYEDE NELER OLACAK?

Batı ve Doğu mitolojilerinden çağdaş metinlere, hikâyenin kuruluşu. Müzikten resme, edebiyattan sinemaya sanattaki ortak temalar. Zamanın ruhunu yakalamak ve temada evrensellik. Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki ve uyarlamaların özellikleri. Artistik sinemanın estetik ve felsefi olarak temellendirilmesi. Anlatım ve görme biçimleri. Sinema tarihindeki en iyi ilk filmlerden yönetmen görüşü, sinopsis ve sahne yazmanın incelikleri.

Fikirden Senaryoya, Senaryodan Filme (Emin Alper) Proje geliştirme ve Yapımcılık (Müge Özen) Sinemada ışık ve görüntü (Meryem Yavuz) Kamera Önü Oyunculuk (Caner Cindoruk) İlk Film, İlk Yönetmenlik (Kıvanç Sezer)

Atölye Süresi: 8 hafta, Toplam 24 saat

Başlangıç Tarihi: 31 Ekim Çarşamba – 26 Aralık Çarşamba Saat: 19:30 – 22:30S