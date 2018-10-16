Türkiye'de evlerde ortalama kaç kitap var?

Yapılan araştırma Türkiye’deki gençlerin evinde pek kitap olmadığını ortaya koyarken evinde en çok kitap bulunan ise Estonyalılar oldu.

Avusturalya Ulusal Üniversitesi ve ABD’deki Nevada Üniversitesi’ndeki araştırmacılar dünya genelinde en çok kitap okuyanları merak ederek bir araştırma başlattı. Araştırmaya göre gençlik çağındaki çocuklar bu dönemde daha çok kitaba sahip olduğu vakit eğitim hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Bu kişiler okuryazarlık konusunda da daha yüksek kapasiteye sahip.

Guardian’da yer alan habere göre üniversite dereceleri olan, ancak daha az kitapla büyümüş yetişkinler, 9 yaşında okulu bırakanlarla aynı düzeyde okuryazarlığa sahipti, ama gençken çok sayıda ev kitabı vardı.

Bir Estonyalının evinde 218 kitap var

Social Science Research dergisinde yayımlanan araştırmada 16 yaşındaki gençlerin yaşadıkları evlerdeki kitap sayılarına odaklanıldı. 31 ülkede 25 ila 65 yaş arasındaki yetişkinlere, 16 yaşındayken evlerinde kaç tane kitap olduğu soruldu.

Buna göre dünyada evinde ortalama en çok kitap bulunanlar Estonyalılar. Bir Estonyalının evinde ortalama 218 kitap bulunuyor. Her üç evden birindeki kitap sayısı ise 350’den fazla. Estonya’yı ortalama 212 kitapla Norveç, 210 kitapla İsveç, 204 kitapla da Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Bu rakamlar Britanya’da 143, ABD’de ise 114.

500'den fazla kitap olan ev yok

Araştırma kapsamına alınan ülkeler arasında Türkiye ortalama 27 kitapla son sırada yer alıyor. Türkiye’deki evlerin yüzde 60’ında beş kitap, yüzde 21’inde 20 kitap, yüzde 13’ünde 65 kitap, yüzde 4’ünde 150 kitap, yüzde birinde de 350 kitap bulunuyor. Araştırmada 500 ve üzeri kitabın bulunduğu ev sayısı ise sıfır olarak bulundu.