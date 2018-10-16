Foça Belediyesi tarafından 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültür Mirası Film Günleri, gerçekleştirilecek.

Foça Turizmciler Esnaf ve Yatırımcılar Derneği (TUDER)’in de desteklediği etkinlik çerçevesinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Kültür mirası konulu belgesel filmler gösterilecek. Etkinlik kapsamında Türkiye’den ve yurtdışından davetli arkeologlar ve belgeselciler ile paneller, söyleşiler, sergiler, atölyeler ve kent merkezindeki arkeolojik ve tarihsel mekanlara turlar düzenlenecek.

1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültür Mirası Film Günleri, 18 Ekim Perşembe günü gösterilecek Govan Genç isimli filmle başlayacak. Etkinlik, 19 Ekim Cuma günü Arkeolojiye Giriş 101 dersi, Belgesel filmlerin gösterimi ve yönetmenlerle söyleşi yapılacak. 19 Ekim Cuma Akşamı 20.30’da Yönetmen Sezer Ağgez, Sibel Gölöğlü ve Yapımcı ve Yönetmen Savaş Karakaş’ın filmlerinin ardından yapılacak olan söyleşiyi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Huriye Kuruoğlu gerçekleştirecek.

20 Ekim Cumartesi günü ise Enver Arcak ile Atölye Çalışması: Belgesel kaydı için Foça’nın yaşayan değerleri ile sohbet ve Sezer Ağgez ile Atölye Çalışması: Foça sokaklarında akşam çekimleri ile sürecek. 21 Ekim Pazar günü yapılacak olan Korunma, Kalkınma, Kültürel Turizm: Arkeolojik ve Kültürel Miras Niye ve Nasıl Korunur paneli ile etkinlik son bulacak.

FOÇA ÖZEL BİR YER

Foça Film Günleri Koordinatörü Deborah Semel Demirtaş; Foça’nın çok özel bir yer olduğunu belirtti. Demirtaş, “Düzenlediğimiz etkinlikler ile ilçemizin arkeolojik ve kültürel mirasının tanıtımının yanında, farklı kültürlerin kaynaşması, doğa ve kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesini amaçlıyoruz. 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 18.00’de Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Govan Genç ve Jerash Savaşı filmleri ile etkinliğimiz başlıyor. Tüm sanatseverleri, tarihe ve değişik kültürlere ilgi duyanları, belgesel ve film üretenlerle söyleşi yapmak isteyenleri, hem izleyecekleri hem katkı yapacakları dolu dolu dört gün geçirmek için Foça’ya bekliyoruz” diye konuştu.