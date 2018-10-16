Rutkay Aziz'den tepki: Ağırıma gidiyor

Sanatçı Rutkay Aziz, Hülya Koçyiyit ve Orhan Gencabay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nu eleştirdi. "Ben bu ülkede yapılan hiçbir şeye şaşırmıyorum" diyen Aziz, "Gördüğünüz gibi, herkes yerli yerini buluyor. Ağırıma gidiyor. Bu ülke bu olanları hak etmiyor" ifadesini kullandı.

Macit Koper de tepkisini, "Seçilmesi gerekenleri seçmişler o kurala. Başkalarını, yani daha doğru dürüst insanları seçselerdi şaşardım" söçzleriyle dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturduğu 'Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nda yer alan isimler, 9 Ekim gecesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurulda, Alev Alatlı, Orhan Gencebay, Havva Hümeyra Şahin, Hülya Soydan (Koçyiğit), İskender Pala, Mehmet Özçay, Murat Bardakçı, Rasim Özdenören ve Ümit Meriç yer aldı.

Görev alanlara aylık 11 bin 794 lira maaş ödenecek. İktidara yakın isimlerden oluşan kurula, sanatçılardan ve yurttaşlardan tepki yağdı.

Kurulla ilgili düşüncesini ilk açıklayan isim sanatçı Fazıl Say oldu. Sosyal medya hesabından kurula tepki gösteren Say "Üzülüyorum. Umarım bu kurul, bu seçim yeniden düşünülür. Bu çünkü kabul edilebilir değil. Maalesef 'Kültür Sanat Politikaları Kurulu' adı altındaki bu liste tüm etik standartlarda benim için; geçerli değildir ve ciddiye alınamaz" dedi.

Say, böyle bir kurulda zaten yer almayacağını da belirterek, "Bunu samimi olarak, ve hiçbir beklentim olmadan Türk halkının iyiliği için söylüyorum. Ben 'Türk Kültür Sanatı dünya yarışında var olsun' istiyorum, bu kuruldaki kimsenin de kalbini kırmak istemem, mesele sanırım onlar değil onları seçenlerde. Ben böyle bir kurulda zaten yer almak istemezdim, (ne kurulu? Bırakın yapalım sanatımızı) böyle bir kurul olmasını bile doğru bulmuyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Orhan Aydın ise "Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Nâzım Hikmet’in, Sait Faik’in, Orhan Veli’nin, Yılmaz Güney’in, Muhsin Ertuğrul’un, Cemal - Ekrem Reşit Rey’lerin, İlhan Koman’ın ve yüzlerce aydınlanmacı yaratıcının ülkesinde Kültür-Sanat Politikaları Kurulu!" diyerek kurula yönelik tepkisini dile getirdi.

Birgün'den Derya Aydoğan'ın haberine göre Macit Koper ve Rutkay Aziz de 'Kültür Sanat Politikaları Kurulu'na tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

"Ağırıma gidiyor"

Rutkay Aziz:

"Ne diyebilirim ki? Ben bu ülkede yapılan hiçbir şeye şaşırmıyorum. Daha doğrusu şaşırmamayı öğrendim. Gördüğünüz gibi, herkes yerli yerini buluyor. Ağırıma gidiyor. Bu ülke bu olanları hak etmiyor.

"İlk unutulan şeyler sanatla ilgili vaatler"

Macit Koper:

"Seçilmesi gerekenleri seçmişler o kurala. Başkalarını, yani daha doğru dürüst insanları seçselerdi şaşardım. Kültürle uğraşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kültür sanat konusunda hiçbir parti söylediğini yerine getirilmedi. Siyasi söylemler bittikten sonra, ilk unutulan şeyler sanatla ilgili söylenenlerdir. Maalesef artık hiçbir partiye güvenmiyorum. Bugünkü partilerin hiçbirinin bu konuyla uğraşacaklarını sanmıyorum."