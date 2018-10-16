İstanbul'da Karl Marx konferansı

İnsanlık tarihinin en önemli düşünürlerinden biri olan Karl Marx'ın fikirleri günümüzde de dünyayı etkilemeyi sürdürüyor. Marx'ın 200. doğum yılı olan 2018 içerisinde pek çok ülkede Marx'ı konu olan etkinlikler düzenlendi. Karl Marx şimdi de Türkiye'de yerli ve yabancı düşünürlerin, akademisyenlerin katıldığı bir konferansta bütün yönleriyle ele alınacak.



“Karl Marx 200 Yaşında” Uluslararası Konferansı, 20 Ekim 2018, Cumartesi günü Point Otel Taksim’de yapılacak.



KÜYEREL, TÜSES ve Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Konferans’ın amacı Marx'ın düşüncesiyle bugünü, özellikle de Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal, politik ve kültürel durumu anlamaya çalışmak ve Marx’ı bir düşünür, eylemci ve kuramcı olarak ele almaktır. Konferans programı ve katılımcılara dair bilgiler ektedir.

Saygılar,